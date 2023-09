OTSEBLOGI ⟩ Serbia ei andnud Eestile avageimis võimalustki

Enne mängu:

Kui Eestil on senisest turniirist all 3:2 võit Šveitsi üle ja 0:3 kaotused Itaaliale ja Saksamaale, siis Serbial on kolme mängu järel tabelis kaks võitu (3:0 Šveitsi ja 3:1 Belgia üle) ja üks kaotus (0:3 Itaaliale).

Kuigi Serbia saab kõnealusele kohtumisele tulla puhkepäeva pealt ning Eestil on all 2 tundi ja 12 minutit kestnud lahing Šveitsiga, loodavad sinilõvid siiski nimekat vastast üllatada.

«Võit on võit, mis seal ikka nukrutseda. Sellises raskes alagrupis on see oluline ja nüüd on kõik enda teha viimased kaks mängu: miks mitte ka Serbia vastu hammustada,» sõnas nurgaründaja Märt Tammearu pärast eileõhtust trillerit.

Peatreener Alar Rikberg lisas omalt poolt: «Loodan, et nüüd [selle Šveitsi võiduga] sai punni pealt ja kui edaspidi antakse võidu võimalus, siis võtame selle vastu.»

Eesti ja Serbia on ajaloos varem kohtunud kolm korda ning kuigi kõik matšid on kaldunud vastastele, on kaks neist olnud väga meeldejäävad. Nii 2015. kui ka 2017. aasta EM-lahingud läksid nugadele ning serblased teenisid mõlemal juhul 3:2 võidu.

