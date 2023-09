OTSEBLOGI ⟩ Tundub, et ikkagi kojusõit... Eesti kahes esimeses geimis Belgiale vastu ei saanud

Enne mängu:

Eesti ja Belgia on ajaloos omavahel vastamisi läinud 22 korda ning senised kaalukausid on 12-10 sinilõvide kasuks. Sellest siiski liiga palju järeldusi ei saa teha, sest nende seas on ka mitmeid kontrollmänge ning Euroliiga kohtumisi, kus emb-kumb leer on väljakul käinud B-koondislastega.

Küll passib lakmustestiks viimane valiksari, kus samuti kaks korda omavahel kohtuti. Kui Tallinnas toimunud matšis sai Belgia raske 3:2 võidu, siis kodusaalis, mil neil olid ka põhijõud olemas, teeniti kindel 3:0 võit.

Ka senisel EMil on Belgia ennast tugeva(ma)st küljest näidanud. Kuigi kolme mängu järel on neil võiduarve avamata, toimusid need matšid ka meie alagrupi kolme suure ehk Itaalia, Serbia ja Saksamaa vastu.

Kuigi itaallastelt saadi avamängus kärmelt 0:3 sugeda, siis Serbia vastu õnnestus belglastel noppida geim ning sakslaste vastu koguni kaks! Eestil mäletatavasti suure kolmiku vastu midagi näppude vahele ei jäänud...

See aga ei tähenda, et meil ei võiks Belgia vastu šanssi olla, sest nagu ütles diagonaalründaja Renee Teppan pärast eilset Serbia mängu: «Meie jaoks on kõik selge: tulime siia EMile plaaniga Šveits ja Belgia. Eks seda hõngu oli ka tänases mängus sees: mõtted olid juba veidi Belgia peal. See, kas see taktika ennast ka õigustab, selgub homme.»