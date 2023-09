Alustame neist, kes on kaheksa parema hulgas olemas. J-grupist lähevad edasi USA ja Leedu, kes pole seni MMil kaotanud ühtegi mängu. Homme kohtuvad nad omavahel. K-grupis on nelja võidu peal Saksamaa ja Sloveenia, kes lähevad samuti homme vastamisi.

I-grupis on kolme võidu ja ühe kaotuse peal Serbia, Dominikaani Vabariik, Itaalia ja Puerto Rico. Serbia mängib Dominikaanide ja Itaalia Puerto Ricoga. Saapamaalased on kindlasti favoriidid, aga näiteks Serbia ja Dominikaanide kohtumises on raske favoriiti öelda.