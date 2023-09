BLOGI ⟩ Viimastel sekunditel võiduvõimalust evinud Läti sai Saksamaa vastu ülivalusa kaotuse

Läti esitas tublisti ühtlasema Saksamaa vastu väga hea partii. Alguses spurditi ette 13:3, ent sakslased said kiiresti mängu tagasi ja võitsid poolaja 36:34. Viimase veerandaja alguses näis, et lahendus on saabunud, sest 12:1 spurdi teinud sakslased said juba ette 74:60 ning lätlased näisid väsinud. Ometi leidsid meie lõunanaabrid jõuvarusid järele võtta, seisul 79:81 saadi rünnakulegi, kuid suurepärase partii esitanud Davis Bertansi viimane kolmene paraku ei tabanud...