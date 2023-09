OTSEBLOGI ⟩ Läti on MMil Saksamaa vastu viimase veerandaja eel kolme punktiga taga

Enne mängu

Läti on MMil pidanud viis kohtumist ning kaotanud vaid ühe. Esmalt üllatati alagrupis Prantsusmaad, kes alistati 88:86, siis võideti Liibanoni 109:70, kuid tunnistati Kanada 101:75 paremust. Vahegrupis võideti teravat Hispaaniat 74:69 ning Brasiiliat 104:84.

Saksamaa pole MMil veel vääratanud. Alagrupist võideti Jaapanit, Austraaliat, Soomet, vahegrupis Gruusiat ja Sloveeniat. Kõikide vastaste vastu on pandud püsti vinge viskekontsert ning nende vastu on igas mängus visatud 75 punkti või vähem. Erandiks on vaid Austraalia, tasavägine kohtumine lõppes seisuga 85:82.