Tänak, kes on stardib Kreeka MM-rallil viiendat korda, on kahel viimasel aastal Hyundaiga sõites saanud Akropolise rallil teise koha. Nüüd on eestlane M-Spordi poolt ettevalmistatud Ford Puma Rally1-auto roolis ning stardib reedel katsetele neljandalt kohalt.