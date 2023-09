Stiilinäide Kreekas valitsevatest (tee)oludest. Antud koht on veel läbimiskõlbulik.

Kreeka ralli toimumise kohal on riiki tabanud rekordiliste vihmahoogude tõttu hõljunud juba mitmeid päevi küsimärgid. Kuigi esiti näib, et võidukihutamisega üritatakse siiski maha saada, on korraldajatel tulnud esialgse plaaniga võrreldes juba korralikult järeleandmisi teha.