OTSEBLOGI ⟩ Staadion on välja müüdud: kuidas saab Eesti Lillekülas Rootsile vastu?

Eesti ja Rootis on mõlemad EM-valiksarja alustanud tagasihoidlikult. Kui Eesti koondis on teeninud ühe punkte, seda võõrsil Aserbaidžaani vastu, siis Rootsil on tabelis kolm võidupunkti, mis saadi samuti sama aserite käest.

Alagruppi juhib Austria (10 punkti, 3 võitu, 1 viik), teine on Belgia (7 punkti, 2 võitu, 1 viik) ja kolmas on Rootsi. Eesti on neljas ning samal pulgal on meiega Aserbaidžaan.