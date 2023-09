PUNKTITABEL ⟩ Rovanperä ja MM-tiitel, kes neid suudaks lahutada?

Kui Akropolise võidukihutamise eel oli Rovanperä edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 25 punkti, siis Kreekast teenis soomlane maksimaalsed 25+5 punkti, suurendades oma edumaa seeläbi 33 peale.

Autoralli MM-sarjas on jäänud sõita veel kolm etappi – Tšiili (28.09-01.10), Kesk-Euroopa (26.10-29.10) ja Jaapan (16.11-19.11) –, mis tähendab, et laual on veel maksimaalselt 90 (75+15) punkti.