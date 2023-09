2019. aastal avaldas Lamaze, et on alates 2017. aastast võidelnud ajuvähiga ja ta käis väidetavalt mitmel korral ravil. Lisaks pidi ta haiguse tõttu korduvalt võistlusi vahele jätma. Eelmisel aastal teatas ta üldse, et lõpetab karjääri.

Nüüd kirjutab The Chronicle of the Horse, et 55-aastane kanadalane pole tegelikult üldse haige ja on seda terve aeg võltsinud. Nimelt on ta olnud juba 13 aastat osaline pikas kohtuvaidluses, mis puutudab ühe hobuse müüki.