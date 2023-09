Introvert, ekstravert ja alter ego – Janek Õiglase kolm eripärast elu

Selleks, et Georgia ülikoolis treenida, tuleb Janek Õiglasel tegutseda ka abitreenerina.

Janek Õiglane oli kaua aega see sportlane, kes uskus olukorras, kus aina enam kamraade läks õppima-treenima USA ülikooli, et tippu on võimalik jõuda ka Eestis. Londoni MMi neljanda ja Doha MMi kuuenda kohaga ta seda ka tõestas, kuid 2020. aasta sügisel otsustas temagi survele alla vanduda ja üle ookeani lennata.