Kui veidi ilukirjanduslikult liialdada, siis 2022. aasta 30. detsembril muutus kõik. See oli päev, mil Cristiano Ronaldo lõi käed Saudi Araabia klubi Al Nassriga, päästes valla vutiliikumise(d), millesugust varem nähtud pole. Ja nüüd pelgab jalgpallirahvas, et 2023. aasta 13. september on teine revolutsioonidaatum.