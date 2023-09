Rovanperä oli peaaegu ideaalne

Eile sõidetud kvalifikatsioonis tõestas sel hooajal varasemalt kahel EM-etapil osalenud Rovanperä taas, et kuulub Vana Maailma paremate sekka. Esimesel läbimisel 93 punkti teeninud soomlane tegi pea ideaalse teise läbimise ja teenis 99 silma. Olgu mainitud, et maksimaalselt on võimalik esituse eest teenida 100 punkti.