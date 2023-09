Sepp Kuss kroonitakse Madridis Vuelta tšempioniks

Kuigi Vueltal jääb sõita veel üks etapp, on see 101 kilomeetri pikkune katsumus mõeldud sprinteritele ja üldarvestuses midagi ei muuda. See tähendab, et Jumbo-Visma meestel tuleb jõuda homme finišisse ning kolmikvõit ongi tõsiasi. Viimase etapi eel edestab Kuss Vingegaardi 17 sekundiga ning Roglicit 1.08ga.