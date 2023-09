Rovanperä mõtles vaheaastale või poolikule hooajale

«Sellist praktikat on varem kasutatud. Kui alustasime uue lepingu läbirääkimisi, siis mõtlesime ka sellistele asjadele,» lausus Jouhki Soome väljaandele MTV.

Hoolimata oma noorest east on Rovanperä tiirelnud rallikarussellis peaaegu kuus aastat. Enne Toyotaga liitumist oli ta kaks aastat Škoda palgal.

«Kallel on mõttes olnud variant sõita poolikut hooaega, sest ta on professionaalina kihutanud juba pea kuus aastat, poolprofessionaalselt on ta sõitnud alates 14. elueast,» tõdes Jouhki.