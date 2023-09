Nabi tunnistas MMi veerandfinaalis viiekordse maailmameistri selget paremust

Vaatamata kaotusele püsib Nabil lootus heidelda pronksmedalile. Selleks tuleb Kayaalpil jõuda finaali, ent kaheksa parema seas näidatu põhjal võiks see olla pigem vormistamise küsimus. Poolfinaalis läheb viiekordne maailmameister vastamisi hiinlase Lingzhe Mengiga, kes oli omakorda 3:1 üle Gruusia maadlejast Iakob Kajaiast.

Nabi vastane veerandfinaalis on valitsev maailmameister Riza Kayaalp. 33-aastane türklane on viiekordne maailmameister, tal on auhinnakapis kolm olümpiamedalit: hõbe Rio de Janeirost ja pronksid Londoni ja Tokyo mängudelt.