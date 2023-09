M-Spordi pealik usub, et Tänak suudab Tšiilis võita

MM-sarja raames on Tšiili rallit sõidetud vaid korra, kui 2019. aastal võitis selle Toyotaga kihutanud Ott Tänak.

«See on hooaja viimane kruusaetapp. See on suurepärane võistlus, kus oleme juba korra käinud ja selle ka võitnud. Ootan seda põnevusega,» lisas Tänak.