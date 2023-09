Hyundai rallimeeskonna juht Cyril Abiteboul pole teinud saladust, et soovib ralli MM-sarjas näha suuri muudatusi. Alles jaanuaris rallimaailma sisse elama hakanud F1 kogemusega tiimipealik on nüüd välja käinud, et WRC saaks suure hulga raha kokku hoida, kui loobub lineaartelevisioonile mõeldud rallipäevade kokkuvõtetest, võtaks kasutusele liitreaalsuse ning vihjas taas Rally2-auto tippklassiks vormimisele.