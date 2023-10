Tuntud rallihääl: Tänaku eesmärk Hyundais võib olla meeskondliku MM-tiitli püüdmine

Taskuhäälingus «SPIN, The Rally Pod» osalesid kolm rallispetsialisti: lisaks tuntud rallihäälele Clarkile (Voice of Rally on tema hüüdmini) ja Evansile ka noor ajakirjanik Luke Barry. Kaks esimest võtsid saate lõpus arutelu alla, kas Hyundai tiimipealiku Cyril Abitebouli plaan Tänaku palkamisega on seotud sihiku suunamisega meeskondlikule MM-tiitlile ja sõitjate võidukarikas pole peaeesmärk.

«Kas Abiteboul ütleb selle sammuga, et Hyundai läheb meeskondliku MM-tiitli püüdma? «Mul on nüüd tiimis kaks võitjat, kui üks ebaõnnestub, siis teine on kohe võtta. Mind ei huvita, kes võidab sõitjate tiitli. Olen huvitatud ainult sellest, et meil oleks parim võimalus meeskondlik esikohta võtta.» Ma arvan, et see on suur osa tema mõttemaailmast.