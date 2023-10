Legendaarset Amsterdami Ajaxit räsivad skandaalid, väljalangemistsoonist lahutab neid vaid üks punkt

Ajax on pikalt olnud Hollandi esiklubi ja kodumaine liigatiitel on võidetud rekordilised 36 korda. Kusjuures 23 korral on oldud teised. Lisaks sellele on võidetud neljal korral Meistrite liiga ja veel hooajal 2018/19 mängiti nüüdse Manchester Unitedi peatreeneri Erik ten Hagi käe all Meistrite liiga poolfinaalis.