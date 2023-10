Tänak läheb tagasi Hyundaisse, et saavutada pooleli jäänud eesmärgid

Kolmapäeval sai lõplikult selgeks, et Ott Tänak ja Martin Järveoja liituvad järgmiseks aastaks Hyundai rallitiimiga, mille ridadest lahkuti vähem kui aasta tagasi. Saarlase ja Lõuna-Korea meeskonna eesmärk on 2024. aastal võidelda kõikide MM-tiitlite eest, mida on WRC-sarjas võimalik püüda.