OTSEBLOGI ⟩ Saaremaa ralli: Torn vähendas viimase katse eel Tänakuga vahet

Enne võistlust

«Täpselt ei mäleta, et kes meist selle idee välja käis, et Saaremaal ühes autos võistelda, kuid ilmselt tegin seda mina poolnaljaga. Väga ei uskunud, et Ott nõus on. Koostööd oleme saanud harjutada minimaalselt testis sõites ja saame väikese testi teha ka enne rallit. Minu eesmärk on kaardilugeja istmel anda endast parim ja loodetavasti minu taha midagi ei jää. Kodupubliku ees on alati hea sõita ja seekord saan seda kogeda siis kõrvalistmel,» sõnas Virves uue väljakutse eel.