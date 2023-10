OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Pärnu Sadam sai Kosovo klubi vastu esimese poolajaga väikese edumaa

Eile jäi aga Tindastoll omakorda 69:77 alla Trepcale. See tähendab, et kui Pärnu saab täna Trepcast jagu, koguvad kõik meeskonnad ühe võidu. Siis läheb paremusjärjestuse selgitamisel korvide vahe lugemiseks. Pärnul on see praegu -7 ja Trepcal +8, Tindastoll -1-ga enam grupis esikohta ja koos sellega pääsu põhiturniirile saada ei saa. Lihtne arvutus näitab, et vähemalt 8-punktiline võit viiks pärnakad Trepcast mööda.