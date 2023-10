Tänak: minu jaoks on tulemus prioriteet ja see siht on meil Hyundaiga sarnane

«Eesmärk on ikkagi võidu sõita ja tiitli peale sõita. M-Spordi olukord või situatsioon ei ole lihtne ja kui vaadata järgmise kahe aasta lõikes, oli see täna parim võimalus olla konkurentsis,» rääkis Tänak nädalavahetusel toimuva Saaremaa ralli eel ERR -ile.

«Nad on ilmselgelt tõestanud, et neil on huvi teha asja paremini. Kuna minu jaoks on tulemus prioriteet, siis sellisel kujul, nagu nemad planeerivad tulevikus sporti teha, on meie sihid sarnased.»