Hyundai boss: Tänaku ja Neuville’i juhtimine on väljakutse

Hyundai teatas sel nädalal, et nendega liitud järgmiseks hooajaks Ott Tänak. See tähendab, et meeskonnas sõidab kaks meest, kes ihkavad MM-tiitlit. Lisaks Tänakule tuleb samasuguse ambitsiooniga starti Thierry Neuville.

«Kindlasti on nende kahe mehe juhtimine väljakutse, kuid tunnen, et oleme organisatsioonina selleks valmis. Ma pole kindel, et oleksime sel aastal selleks valmis olnud. Oleme tänavu õppinud ning usun, et suudame juhtimisega hästi toime tulla. Nii pea, kui meil on arusaam võistluskeskkonnast, anname sõitjatele teada selged eesmärgid,» ütles Abiteboul väljaandele Motorsport.