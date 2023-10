Eesti kardisportlane võitis MMil kvalifikatsiooni

OK Juniori ja OK klasside maailmameistrivõistlused said alguse eile kvalifikatsioonisõitudega. Klassis OK näitas parimat kiirust eestlane Mark Dubnitski, kes võitis viienda kvalifikatsioonigrupi ja edestas ringiajaga 47,294 seni teises kvalifikatsioonigrupis parima aja sõitnud Rene Lammersit (NLD) vaid 0,006 sekundiga. CRG tehasetiimi esindav Dubnitski ei näidanud seejuures mitte ühtegi parimat sektoriaega, kuid pani kokku tähtsaimal hetkel nädalavahetuse parima ringiaja, seisab Eesti Autospordi Liidu kodulehel.