OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank vs. Pärnu VK – kumb avab Cronimet liigas võiduarve?

Enne kohtumist:

Nii Bigbank kui Pärnu on seni pidanud ühe mängu ja võiduarve on avamata. Tartu meeskond kaotas 1:3 liiga liidrile Selver/TalTechile ja Pärnu samuti 1:3 Võru Barrusele. Seega saab üks kahest pühapäeval kirja esimese võidu.

Võõrustajaks oleva Pärnu peatreener Toomas Jasmin loodab oma fännide ees võiduarve avada. «Nende mõtetega me mängule vastu astume, kodus oleks tore see võit kätte saada, aga eks Tartul on samad mõtted. Favoriidikoorma paneksin siiski Tartu õlgadele – usun, et see kaotus Selver/TalTechile oli pigem tööõnnetus või tähed taevas seisid vähe valesti ja nad tulevad Pärnusse suure tahtmisega ning teevad teistsuguse mängu,» on Jasmin kahe jalaga maa peal.

«Avamängu põhjal oma meeskonnast rääkides, siis selle otsusega olen rahul, et Toms Švansi diagonaali liigutasin, ta oli väga tubli. Mängu lõpuks sai Andrus Raadik samuti end käima, mis on positiivne. Kogu kohtumise vältel otsisin sidet, vahetasin mõlemat sisse-välja, sidemängija rütm ründajatega on suurim murekoht, millega oleme sel nädalal vaeva näinud. Vastuvõtt ka vahepeal kärises, aga läheme ka selles paremaks. Servi peame Tartu vastu hästi lööma, muidu pole midagi teha,» lisas Jasmin.