Ülejärgmise EMi korraldab viis erinevat Briti piirkonda, isegi Inglismaa alustab valikturniirilt

Et aga Suurbritannias tegutseb teatavasti neli erinevat jalgpalliliitu (Inglismaa, Šotimaa, Wales, Põhja-Iiri), korraldavad suurturniiri viie erineva piirkonna alaliidud. Samas on mõistagi tegemist piisavalt kompaktse üritusega.

Küll teatas UEFA, et kui korraldajaid on rohkem kui kaks, ei saa kõigile tagada automaatset kohta EMil. BBC andmetel andiski Inglismaa vutiliit juba teada, et tahab mängida valikturniiril.