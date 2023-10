Kui eelnevalt räägiti võimalusest, et Tänak osaleb Austrias toimuval asfaldirallil, siis täna sai see ametliku kinnituse. Ta on ainus Rally1-autoga kihutav sõitja antud võistlusel. Kokku on seal kavas neli kiiruskatset, mida läbitakse kahel korral. Kilometraaž jääb veidi alla 100 km.