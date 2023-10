WRC-sarja olulisele partnerrollile on huvi leige

Pirelli on WRC-sarja ainsaks rehvivarustajaks olnud alates 2021. aastast, kuid järgmise hooajaga lõppeb nende leping ning uut kontrahti nad taga ei aja, kuna olla saavutanud kõik endale püstitatud eesmärgid.

Seega on WRC-sari uue rehvitarnija otsingul, kellele pakutakse lepingut aastateks 2025 – 2027. Kui algselt kõlas meedias, et sellest kontrahtist on huvitatud Michelin, MRF ja Hankook, siis Prantsusmaa väljaande Autohebdo teatel soovivad WRC-sarjaga koostööd teha vaid Prantsusmaa ettevõte Michelin ja Lõuna-Korea rehvitootja Hankook.