Hyundai boss: Neuville'il on raske uusi ideid pakkuda

«Ma arvan, et Thierry on väga tugev ja tal on kindel arvamus, mida ta tahab. Kuid kui oled kümme aastat samas meeskonnas olnud, siis teatud hetkel on sul raske tiimile uusi ideid ja kontseptsioone pakkuda. See on täiesti normaalne ja pole mõeldud kriitikana Thierry suunas,» lausus Abiteboul väljaandele Motorsport.