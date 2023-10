Nimelt otsib Rahvusvaheline autoliit (FIA) praegu WRC-sarjale vahemikkus 2025-27 uut rehvitarnijat, sest praeguse partneri Pirelli leping lõppeb 2024. aastaga. Kui esialgu raporteeriti, et huvi selle koha vastu on suur, siis tegelikult see nii pole.