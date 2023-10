Nimelt virutas Ronaldo tolles kohtumises kaks väravat, viies oma kogusaldo rahvuskoondise eest nõnda 125 peale. Mis aga hämmastavamgi, 73 neist on tulnud peale mehe 30. sünnipäeva!

Et see arv paremini konteksti panna...oma neljandas kümnendis on Ronaldo löönud rohkem väravaid kui Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Inglismaa, Hispaania, Hollandi, Rootsi, Iirimaa, Taani, Uruguay, Colombia, Tšiili, Mehhiko, USA, Kamerun, Ghana, Eesti (Andres Oper 38 väravat – toim.) või veel 175 (!) rahvuskoondise ajaloo parimad väravakütid!