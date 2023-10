Esimese asjana rõõmustas Evans aga selle üle, et Keenias sõidetav Safari ralli on 26-aastase vaheajal järel viidud taas kevadesse. Täpsemalt märtsikuusse. «Keenia on tagasi seal, kuhu ta kuulub. Las vihmatants algab!» kirjutas elevil põrinažurnalist.

«Ainuüksi see võimalus, et meil on võimalik taasluua neid vanu, mudavanni pilte, on hindamatu. Ainult palun-palun-palun, lisame autodele ka snorkeltorud, et pilt täiuslikuks muuta,» jätkas Evans, kes oli siiski veidi kurb, et see muudatus tuli Mehhiko võidukihutamise arvelt.