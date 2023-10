Rovanperä tervitab ligihiilivat pinget

Nimelt on soomlase edu kaks etappi enne hooaja lõppu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 31 punkti ning arvestades, et ühe ralliga on võimalik teenida maksimaalselt 30 silma, võib Rovanperä juba Kesk-Euroopa võidukihutamisega asjad lukku lüüa. See on ka roolikeeraja plaan.