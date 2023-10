Rovanperä edestab praegu Evansit 31 punktiga ning kahe ralliga on maksimaalselt laual veel 60 silma. Mõlemad mehed on oma senistes väljaütlemistes lubanud endast kõik anda, et tiitel endale napsata ning Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ei kavatsegi neil ees seista.