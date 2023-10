OTSEBLOGI ⟩ Kesk-Euroopa ralli: konkurendid jõudsid spinni teinud Rovanperäle kõvasti lähemale

Enne rallit:

Kesk-Euroopa MM-etapi eel on valitseval tšempionil Rovanperäl Evansi ees 31-punktiline edu. Et ühe ralliga on maksimaalselt võimalik koguda 30 silma, tuleb waleslasel igal juhul soomlasest rohkem punkte teenida, et hooaja viimasel etapil Jaapanis tiitli eest võidelda.

2019. aasta maailmameister Tänak läheb Kesk-Euroopa rallile võidu pealt, kui ta tõusis eelmisel etapil Tšiilis poodiumi kõrgeimale astmele. MM-sari pole aga ammu asfaldil sõitnud, viimati aprillis, kui masinad pandi joonele Horvaatias.

«Meie selge eesmärk on kahest viimasest rallist maksimum kätte saada,» ütles M-Spordi pressiteenistuse vahendusel Tänak, kes siirdub järgmiseks hooajaks Hyundaisse. «Kesk-Euroopa rallist on raske midagi oodata, sest kõik on uus ning olen üsna kindel, et ka ilm mängib suurt rolli. Seega peame andma endast kõik, et kõik eesmärgid saavutada.»