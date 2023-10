PUNKTITABEL ⟩ Tänakul on teoorias võimalik püüda veel teist kohta

Hooaja viimane MM-etapp sõidetakse 16. – 19. novembril Jaapanis. Kui maailmameister on juba selge, siis ülejäänud esikolmiku kohad püsivad lahtised. Enne viimast etapp kaotab Tänak teisel kohal olevale Evansile 29 ja kolmandal kohal olevale Thierry Neuville’ile 22 punktiga. Et laual on 30 silma, on eestlasel võimalik teoreetiliselt püüda ka teist kohta.