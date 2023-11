OTSEÜLEKANNE ⟩ Cronimeti liigas astuvad lahingusse Tartu Bigbank ja Võru Barrus

Enne mängu:

Liigatabelis on kõrgemal kohal Bigbank, hoides üheksa silmaga teist positsiooni. Barrus asub neist koht tagapool, punkte on koos kaheksa. Mõlemad meeskonnad on võitnud kolm ja kaotanud ühe mängu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg eeldab, et lähirivaalide omavaheline kohtumine tuleb tasavägine. «Võrul on võrreldes eelmise hooajaga toimunud kaks olulist muudatust – esiteks on olemas selge punktikahur ja rünnakuliider Renato Oliveira näol ning teiseks Kristo Kollo liitumine. See on meeskonda toonud rahu ja kogemust ning kindlasti on sel hooajal tegu palju ühtlasema meeskonnaga. Oleme mõlemad samade vastastega mänginud ja tulemuste pealt võib aimata, et kummalgi midagi lihtsat oodata ei ole. Usun, et see võiks olla esimeste voorude üks põnevamaid vastasseise,» rääkis Rikberg.

Tartlaste mängus on veel omajagu murekohti, tõdes juhendaja. «Oktoober pidigi olema meile selline arenemise kuu, paljudes asjades näen ka edasiminekut. Aga see, millega oleme seni maadelnud – diagonaali panus rünnakul punktide osas ning samuti tempode efektiivsus rünnakul – sellega maadleme veel edasi. Võru on hea proovikivi, mis näitab, kui hästi senine tegevus vilja on kandnud. Negatiivne pool on mängupraktika, sest oleme neli mängu pidanud ja nüüd toimub meil viie nädala jooksul kümme mängu, kus saame ka võistlussituatsioonis oma asju rakendama hakata.»

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp rõhib ka võimalikule hirmufaktorile. «Valan kohe õli tulle – eelmisel hooajal ei õnnestunud meil Bigbanki võita ja eks nad nüüd kardavad, et ükskord see ikkagi juhtub. Kas see juhtub sel nädalal või millalgi hiljem, aga loodetavasti nad natuke hirmu tunnevad,» kommenteeris peatreener.