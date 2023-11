Kohe pärast teise MM-tiitli kindlustamist hakkasid ringlema kuulujutud, et Rovanperä jätab tulevase hooaja sootuks vahele või osaleb seal osalise koormusega. Need jutud lükkas kahekordne maailmameister küll ümber, aga lisas kiiresti, et MM-sari peab oluliselt muutuma.