OTSEBLOGI ⟩ Aneti lahkumismäng: kas Kontaveit suudab alistada hea sõbranna Jabeuri?

Enne matši:

«See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt.

Tänaseks on selgunud, et minu seljas on toimunud nimme lülivaheketta degeneratsioon (Discopathia lumbalis), mis ei lase täiskoormusel treenimist ega võistlemist jätkata. Seetõttu on võimatu nii tiheda konkurentsiga alal tipptasemel jätkata,» sõnas mullu parimal juhul maailma edetabelis teist kohta hoidnud Kontaveit toona.