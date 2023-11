OTSEÜLEKANNE ⟩ Liidrite duellis kohtuvad Tartu Bigbank ja Selver/TalTech

Enne mängu:

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal sõnas, et liidripositsioon meeskonda liiga enesekindlaks pole muutnud. «Põnev mäng on see muidugi, tähtsad punktid on mängus. Meie ei tunne end kuidagi nii, et läheme suure hurraaga peale ja kedagi nö maa alla taguma. Meil on kindel süsteem, mida oleme mänginud, proovime seda paremaks saada. Meil on selline meeskond, kus peab oma serv või oma vastuvõtt õnnestuma, siis saame mängida. Me pole väga jõuline tiim. See, et siiani oleme seitse mängu võitnud, on meid pigem valvsaks teinud, mitte üleolevaks. Ma ei arva, et oleme liigas domineerivad, aga eks enesekindlust oleme võitudest ikka saanud,» kommenteeris peatreener ja võrdles meeskondade trumpe.