OTSEBLOGI ⟩ Kalev/Cramo jõudis Brindisile järele, kuid lasi vastasel uuesti ette minna

Kalevi ja Brindisi Tallinnas peetud mängus võitis valitsev Eesti meister poolaja 37:31 ja hoidis saadud edu lõpuni. Ilmselt viimaseid päevi või nädalaid Kalevis olev ukrainlane Oleksandr Kovliar viskas toona 21 punkti, Mihkel Kirves lisas 14, Hugo Toom ja Kregor Hermet 11. Debüüdi Kalevis tegi uus tagamees Anthony Mathis.

Brindisisse kuuluv Eesti koondislane Joonas Riismaa viskas 28 minutiga 5 punkti. Külalised esitasid kehva partii, tiimi juhendas abitreener ning vahepeal on uueks pealikuks toodus Dragan Sakota.

Tema pole meeskonda seni suutnud võidurajale viia. Itaalia liigas jäädi viimati võõrsil 71:79 alla Veneetsia Umana Reyerile, kõik seitse mängu on kaotatud. Eurosarjas jäi Brindisi nädala eest võõrsil 72:91 alla Zaragozale.

Kalev kaotas Zaragozale kaks nädalat tagasi kodus 72:78. Arvestades asjaolu, et võõrsilt on samuti raske võitu loota, on Kaleviu jaoks edasipääsu suhtes võtmetähtsusega mäng täna Brindisis.