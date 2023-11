OTSEBLOGI ⟩ Jaapani ralli: vihm külvab meeletult segadust ja nõudis juba kaks ohvrit

Küll loodab Toyota, et mõni nende sõitjatest suudab tänavu võtta Jaapanis võidu, sest mullu jäi see saamata. Toona võitis ralli Hyundaiga kihutanud Thierry Neuville. Tänak vormistas Lõuna-Korea autotootjale kaksikvõidu.

«Jaapanis on tavaliselt sügavad metsateed, mis on väga tehnilised ja suhteliselt aeglased, aga kuna need on kitsad, siis seal pole väga lõikamiskohti. Võtsime Kesk-Euroopa rallilt maksimumi ja eesmärk on lõpetada hooaeg Jaapanis hästi,» lisas 2019. aasta maailmameister.