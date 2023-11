OTSEBLOGI ⟩ Kas Eesti jalgpallikoondisel õnnestub EMile sõitvat Austriat Lillekülas üllatada?

EM-valiksarjas peetud kuuest kohtumisest on Eesti teeninud vaid ühe punkti, kui viigistas juunis võõrsil 1:1 Aserbaidžaaniga.

Ülejäänud kohtumistes on Eesti pidanud leppima kaotusega. Valiksarja esimeses mängus Austriaga läks Eesti kohtumist Rauno Sappineni väravast juhtima, kuid teisel poolajal lõi Austra kaks vastu ja teenis 88. minuti väravast 2:1 võidu.

Austriale on tänane mäng EM-valiksarja viimane. Koos Belgiaga on neil edasipääs EM-finaalturniirile tagatud, kuid mängus on veel alagrupi esikoht. Enne viimast vooru edestab Belgia Eesti tänast vastast punktiga.