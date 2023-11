Rovanperä kardab Jaapani rallil kõige hullemat: ma ei taha selle peale isegi mõelda

Toyota sõitja Kalle Rovanperä on teise autoralli MM-sarja tiitli juba kindlustanud, kuid temal ja ka teistel WRC-sõitjatel on vaja veel läbida hooaja viimane ralli Jaapanis. Soomlane on varasemalt tunnistanud, et pole Jaapani ralli suurim fänn, kuid eesootava ilma tõttu kardab ta, et võistlustrass on väga halvas seisus.