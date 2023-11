Tänak: Katsuta ei pea liialt pingutama, et minust mööda saada

Katsuta on kodupubliku silme all näidanud enneolematut kiirust ning võitnud praeguseks juba seitse katset. Üldarvestuses leiab ta kuuendalt kohalt seetõttu, et meeletu vihmaga vürtsitatud kolmandal katsel tegi jaapanlane spinni ning kahjustas tõsiselt masinat, mistõttu andis ära mitmeid minuteid.

Viiendast katsest alates on Katsuta masin aga taas töökorras olnud ning jaapanlane järjest katseid võitnud. Nõnda ongi ta tõusnud praeguseks Tänaku kannule. Laupäevaga jaapanlane meie mehest ilmselt mööda ei lipsa, kuivõrd ees ootab vaid 2,1 km pikkune Toyota staadioni katse, kuid samaaegselt on Tänak veendunud, et praegune, 13,8-sekundiline edu pole viimaseks päevaks piisav.