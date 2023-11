OTSEBLOGI ⟩ Kas Eesti jalgpallikoondis saab EM-valiksarja viimases mängus Rootsis midagi näppude vahele?

Eesti jalgpallikoondis peab täna Stockholmis EM-valiksarja viimase mängu Rootsiga. Juba on selge, et Eesti peab F-alagrupis leppima viimase kohaga ning küsimus on selles, kas meile jääb teisel pool Läänemerd peetavast mängust midagi näppude vahele. Postimees teeb kell 19 algavast kohtumisest otseblogi.