OTSEBLOGI ⟩ Imelise lõpuspurdi teinud Kalev/Cramo teenis Zaragozas magusa võidu

Hispaania klubi on F-alagrupis juba esikoha taganud. Eelmisel nädalal Kalevi alistanud Brindisi lõpetas ühe võiduga. Praegu on samal pulgal ka meie sats, aga Itaalia klubile annab kohtade võrdluses eelise omavaheliste mängude +7.

Tähtis on silmas pidada ka, et kümne grupi peale pääsevad edasi vaid kuus teise koha tiimi. Seega kuluks Kalevile ära võimalikult suurt võit. Kaotuse puhul on euroretk selleks hooajaks kindlasti lõppenud.