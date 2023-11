Eesti Ratsaliit astus rahvusvahelisele alaliidule vastu ega luba Venemaa sportlasi siia võistlema

Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) juhatatus tegi sündmusest lähtuvalt kiire ja kategoorilise otsuse mitte nõustuda FEI juhatuse otsusega ega rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitusega. Kooskõlas Eesti Olümpiakomitee (EOK) seisukohaga kinnitab ERL, et vaatamata FEI ja ROKi otsustele ei lubata Eestis toimuvatele rahvusvahelistele ratsavõistlustele Venemaa ega Valgevene sportlasi, hobuseid ega ametnikke.

ERLi juhatuse esimees Marti Hääl rõhutab avalduses olulistele põhipunktidele: «Sõjaolukord Ukrainas ei ole muutunud, seega oleme kindlal arvamusel, et Venemaa ja Valgevene sportlastele ja ametnikele kehtestatud võistluskeeld tuleb säilitada, sest agressorriikide sportlaste neutraalsust ei ole võimalik defineerida ega hinnata.»

Hääl lisas, et Põhjamaade ja Baltikumi olümpia- ja paraolümpiakomiteed koos rahvuslike ratsaliitudega kinnitavad jätkuvalt oma vankumatut toetust Ukrainale. «Jääme kindlaks sellele, et praegusel hetkel ei ole võistluskeelu tühistamiseks õige aeg ning teeme tihedat koostööd seotud huvigruppidega, et monitoorida olukorda lähedalt.»